Sanità: Pd Verbania, Cirio venga su territorio a confrontarsi

Il Pd di Verbania invita il governatore del Piemonte Alberto Cirio sul territorio il 4 luglio "per confrontarsi con gli amministratori, i cittadini, gli operatori sui contenuti del piano da loro prospettato poche settimane fa" in materia di sanita'. A chiederlo, il segretario cittadino Dem, Marco Magni, e il capogruppo in Comune, Raffaele Allevi. "La visita di ieri del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Omegna e a Verbania - dicono i due esponenti Pd - ci rasserena in merito alle polemiche sollevate dalla Lega pochi giorni fa, sull'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale il 4 luglio sul tema sanità a Verbania. Se il presidente Cirio ha trovato il tempo per essere a Omegna a pochi giorni dal voto, e a Verbania per la manifestazione enogastronomica organizzata dal nostro Comune, sicuramente troverà anche un piccolo spazio per venire nuovamente a Verbania il 4 luglio per confrontarsi con gli amministratori, i cittadini, gli operatori sui contenuti del piano da loro prospettato poche settimane fa. Dopo ieri, lo aspettiamo con più certezze per approfondire i temi della sanità".