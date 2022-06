Carceri: a Torino chiude sezione Filtro, Garante "finalmente"

Chiude la "Sezione Filtro" del Carcere Lorusso e Cutugno di Torino, quella in cui venivano trattenute le persone sospettate di aver ingerito ovuli di stupefacenti, in attesa che questi fossero evacuati e recuperati. "Sette celle senza bagno e senza doccia, senza arredo e, inizialmente, nemmeno i materassi, per rendere impossibile l'occultamento di eventuale stupefacente", sottolinea il Garante nazionale delle persone private della liberta , che vede "finalmente accolte" le sue stesse raccomandazioni per la dismissione espresse "fin dal 2017". Allora il Garante aveva descritto così la situazione della Sezione: "un ambiente gelido, sporco e maleodorante, le persone sedute a terra con una coperta addosso, costrette a dormire senza brande e senza materassi e a passare le giornate in cinque o sei assieme in una stanza di otto metri quadrati." Una situazione ritenuta "inaccettabile" che negli anni "poco era migliorata": il Garante nazionale ne aveva ribadito infatti la necessaria revisione integrale nel 2018 e nella Relazione annuale al Parlamento del 2019. Nel marzo di quest'anno anche la Ministra Cartabia aveva definito la sezione "inguardabile per la sua disumanità". Ora "questa brutta pagina è finalmente chiusa".