Torino: Foglietta, al lavoro su problemi corso Grosseto

"Ogni trasformazione viabilistica porta con sé un periodo di assestamento. Anche se questo non crea sollievo, è un assunto che dobbiamo tenere in considerazione. La Città si è messa a disposizione fin da subito della Regione e di Scr (Società di committenza regionale) per andare a sistemare le problematiche emerse con l'apertura al traffico". A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo sottopasso di corso Grosseto, che al momento dell'apertura ha registrato alcuni problemi di fluidità del traffico, a intervenire sulla questione è l'assessora comunale alla Mobilità, Chiara Foglietta. "Vorrei dare qualche rassicurazione", scrive su Facebook, spiegando che "Iren è intervenuta tempestivamente per raddoppiare la durata del verde e sta monitorando l'andamento per trovare la tempistica semaforica corretta. La polizia municipale - aggiunge - è presente nei sopralluoghi e per dare un aiuto a smaltire gli ingorghi e gli uffici della viabilità sono sul campo e tra le prime cose che evidenziano come problematica c'è il tentativo di svolta in via Lucento da parte di tanti utenti che prendono il sottopasso". A questo proposito Foglietta precisa che "la questione è stata segnalata a Scr che deve implementare la segnaletica di preindirizzamento prima del sottopasso. Sono in corso ulteriori accertamenti - conclude - e presto anche io andrò a fare un sopralluogo".