Khaby Lame chieda a Lanzo

Dicono che… Khaby Lame potrebbe chiedere al suo avvocato la ragione per cui lui, come altri figli di immigrati, non ha ancora la cittadinanza italiana. Il giovane e simpatico tiktoker di nazionalità senegalese emigrato con la famiglia quando aveva un anno a Chivasso, nel Torinese, dove ha frequentato le scuole e svolto i suoi primi lavori, diventato una star del popolare social network (con più di 142 milioni di follower), in un’intervista afferma di non trovare per nulla giusto “che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza”. Chissà che ne pensa il suo legale, Riccardo Lanzo, consigliere regionale in Piemonte per la Lega, partito che più tenacemente si oppone all’approvazione da parte del parlamento della legge sullo Ius Scholae che concederebbe a Lame e a tanti altri ragazzi come lui la cittadinanza italiana previo il completamento di un ciclo completo di studi.