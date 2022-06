Intesa: nasce a Torino hub contro reati finanziari digitali

Intesa Sanpaolo ha costituito a Torino l'AFC Digital Hub (Anti Financial Crime Digital Hub), un consorzio che si occuperà di contrastare i crimini finanziari attraverso l'impiego delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale che vedrà come soci Intesa Sanpaolo Innovation Center, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e Centai (Center for Artificial Intelligence, il nuovo istituto di ricerca dedicato all'intelligenza artificiale partecipato dalla Banca). AFC Digital Hub intende diventare "un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il contrasto del riciclaggio e del terrorismo e, per perseguire quest'obiettivo, i soci intendono favorirne l'apertura ad altri istituti di credito e intermediari del sistema", spiega la banca. L'impiego dell'intelligenza artificiale consentirà all'AFC Digital Hub di sviluppare soluzioni e modelli innovativi di individuazione di fenomeni sospetti riconducibili ad attivita' illecite. L'ambito di analisi dell'Hub, inizialmente focalizzato sui fenomeni legati al riciclaggio e al contrasto del terrorismo, in futuro potrebbe essere esteso all'intercettazione delle situazioni di abuso di mercato e delle frodi, che presentano elementi comuni in termini di logiche di individuazione delle operazioni sospette. "Con la firma dell'atto costitutivo di AFC Digital Hub abbiamo dato inizio a un percorso che ci porterà a collaborare in sinergia con alcune eccellenze italiane in ambito scientifico, tecnologico e accademico nella lotta ai crimini finanziari digitali, purtroppo in costante crescita in tutto il mondo", commenta Carlo Messina, Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. "AFC Digital Hub può rappresentare un elemento di supporto alla candidatura italiana quale sede della futura Autorità dell'Unione europea per il contrasto al riciclaggio, catalizzando l'arrivo di investimenti e risorse altamente qualificate e accelerando il processo di innovazione e digitalizzazione del Paese", conclude Messina.