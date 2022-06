Siccità: altra acqua da diga Ceresole per salvare i raccolti

Nuovo accordo tra Coldiretti Torino, consorzi irrigui e Iren Energia. La società energetica concede altra acqua per l'irrigazione d'emergenza dei campi del Canavese, in Piemonte. Dalla diga di Ceresole Reale usciranno altri 3 metri cubi al secondo che permetteranno anche al ai consorzi irrigui Rivarolo, Est Orco e Abbaziale di potere usufruire del soccorso idrico. Il rilascio durerà sette giorni e si aggiunge a quello già deciso nei giorni scorsi con sei metri cubi al secondo di cui ha beneficiato il consorzio del Canale di Caluso. Coldiretti e Iren hanno deciso di darsi appuntamento tra sette giorni per fare il punto della situazione. "Grazie a questo nuovo accordo possiamo sperare di salvare il raccolto di mais in un territorio vasto come quello che va da Rivarolo a San Benigno Canavese" osserva il presidente del comprensorio irriguo Orco, Onorino Freddi. "Con questa concessione Iren Energia dimostra una grande responsabilità verso il territorio - sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - accordi come questo dovrebbero fare scuola ma servono solo a tamponare le emergenze. Ora le istituzioni adottino azioni strategiche come la creazione di piccoli invasi".