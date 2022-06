Anarchici occupano ex ospedale a Torino "contro le guerre"

Una cinquantina di anarchici hanno occupato questa mattina l'Astanteria Martini, l'ex ospedale di via Cuneo, angolo largo Cigna, nella zona nord di Torino. Si tratta di una occupazione temporanea, a quanto risulta al momento, per ospitare una tre giorni "contro tutte le guerre e tutte le frontiere, in città e altrove" spiegano in una nota gli occupanti stessi, che hanno l'obiettivo di "portare l'attenzione al legame stretto e diretto tra le guerre e quanto accade sulle frontiere". "Durante i tre giorni si alterneranno momenti di scambio di pratiche, approfondimenti e mobilitazione" aggiungono gli occupanti.