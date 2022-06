Chiesa: Repole, attenzione a divisioni sociali acuite da Covid

"Ho l'impressione che sia una separazione reale a cui dobbiamo fare attenzione, soprattutto in tempi di globalizzazione, perché questo è uno degli effetti più deleteri della globalizzazione, che noi respiriamo qui a Torino, ma che e' diffuso in qualche nel mondo in tante parti del mondo. E credo che dopo il Covid dovremmo fare attenzione anche ad altre differenziazioni sociali che possono acuirsi". A dirlo, al termine della messa di San Giovanni, l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, rispondendo a una domanda sulle divisioni sociali delle 'due Torino'. "Penso soprattutto ai piu' giovani - sottolinea -, dovremo ancora considerare che cosa ha significato il Covid per gli adolescenti, per i ragazzi, chiusi per due anni e proprio nel momento in cui iniziava il processo di socializzazione. Quindi credo che dovremmo essere molto molto attenti alle differenziazioni sul campo economico, sul campo sociale e, vorrei dire, anche quelle create dai disagio del Covid".