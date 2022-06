Rifugiato diventa aiutante di comunità, nell'Astigiano

Nasce nei piccoli comuni del nord ovest Astigiano la figura dell'aiutante di comunità, per consegnare la spesa, prenotare visite, pagare le bollette, ma anche sbrigare pratiche amministrative. Un servizio che si affianca al Taxi Sociale, inaugurato nel 2021. A occuparsene è Nelson Omar Anzora, 30 anni, rifugiato fuggito da El Salvador dove era radiologo ma, perseguitato da un gruppo criminale, ora si mette al servizio della comunità. Entrambi i progetti sono realizzati con il contributo della Compagnia San Paolo. Attraverso il bando Territori Inclusivi la Compagnia San Paolo ha infatti finanziato il progetto Così, Comuni solidali inclusivi: un progetto di PIAM onlus, gestito dalla Cooperativa Argo, tra i comuni di Monale, Cortandone, Castellero (Valtriversa), Settime, Chiusano (Val Rilate). "E' un servizio che va nella direzione di strutturare attività e servizi di welfare trasversale - spiega il fondatore di PIAM Alberto Mossino - in cui i servizi non sono più frammentati per tipo di utenza, ma si ottimizzano per rafforzare coesione e sviluppo locale". "E' un lavoro che mi rende felice - conclude Nelson, che guida i servizi - Aiuto le persone e nello stesso tempo ho la possibilità di integrarmi nella società".