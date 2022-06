Covid: in Piemonte 10,8% positività, +10 ricoverati

Tasso di positività al 10,8%, in calo rispetto al dato di ieri (14,1%) oggi in Piemonte, dove sono stati registrati 2.399 nuovi casi di Covid, analizzando 22.133 tamponi diagnostici. In aumento invece il numero dei ricoverati, +10, nei reparti ordinari (il totale è salito a 263), mentre in terapia intensiva la situazione è immutata rispetto a 24 ore prima (10 pazienti). L'aggiornamento pubblicato dalla Regione riporta anche due decessi.