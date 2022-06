Ballottaggi: Mazzù (Pd), premiati serietà e lavoro

"Si festeggia in tutta Italia e in particolare a Chivasso. Complimenti al sindaco Claudio Castello e al Circolo Pd locale per questo loro successo. A Chivasso vince il centrosinistra, in Piemonte vinciamo a Cuneo, Alessandria e Omegna. Questa è la dimostrazione che è stata premiata la serietà e il lavoro delle nostre e dei nostri candidati e la proposta di governo per le città". E' il commento di Marcello Mazzù, segretario della Federazione metropolitana del Pd.