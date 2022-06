Terme Acqui: sindaco Rapetti, prenderemo questione di petto

Danilo Rapetti, 51 anni, amministratore delegato "Automazione Industriale BRC", società operante nella robotica e nella meccatronica sui mercati internazionali, è il nuovo sindaco di Acqui Terme. Gia' primo cittadino per 2 mandati (2002/2007-2007/2012), ex FI poi passato alla Lega, Rapetti si è ricandidato a Palazzo Levi sostenuto da quattro liste civiche. Due le priorità in agenda: "Prendere di petto la questione termale, perché bisogna cercare di riavviare da subito il dialogo con le Terme; dare subito un'impronta all'estate acquese perché torni a essere un momento di attrattività per turisti e persone che abitano nella nostra provincia e nella vicina Liguria, perché trovino nuovamente ad Acqui un luogo dove si possano passare serate piacevole". Con Rapetti si è congratulato anche il sindaco uscente Lorenzo Lucchini: "E' stata una campagna elettorale impegnativa e difficile, scandita da toni molto accesi e aggressività. Ho chiamato Rapetti per congratularmi con lui, lo attende un incarico importante nel quale gestire i numerosi progetti di cui ci siamo aggiudicati risorse determinati per la trasformazione della città. Grazie a tutta la comunità per questa meravigliosa esperienza, vissuta nel periodo più drammatico della recente storia".