Covid: in Piemonte impennata di ricoveri, +23 rispetto a ieri

Crescono di 23 unità in un solo giorno i ricoveri da Covid in Piemonte. Sono +22 nei reparti ordinari e +1 nelle terapie intensive. I nuovi casi sono 1.124, pari al 12,9 per cento dei tamponi eseguiti. Infine, l'Unità di crisi non segnala nessun decesso.