L'ADUNATA

Gli Alpini tornano a Torino

Mentre in Regione ancora si discute di istituire la Giornata del Valore alpino, le penne nere celebrano i cento anni della Veja. Festeggiamenti sabato 2 e domenica 3 luglio

Mentre in Regione ancora si discute di istituire la Giornata del Valore alpino, le penne nere tornano a Torino. Sabato 2 e domenica 3 luglio, dopo due anni di rinvii causati dalla pandemia, l’Ana di Torino, la “Veja”, la più antica d’Italia, festeggia finalmente in presenza il centenario: nata il 6 febbraio del 1920 nella sede del Circolo Ufficiali in congedo di via Lagrange, la prima sezione d’Italia degli alpini ha raggiunto e superato i cento anni di storia, arrivando a quota 102. La concomitanza con il 150° anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini e il 70° anniversario della costituzione della Brigata Alpina Taurinense fanno sì che questa grande festa alpina assuma ancor più valore ed importanza.

Le celebrazioni cominciano sabato 2 luglio alle 9 con il ritrovo in Piazza Castello dei Gonfaloni istituzionali, dei vessilli e dei Gagliardetti dei Gruppi alpini per l’alzabandiera: dopo la funzione religiosa, l’inaugurazione della Cittadella Militare della Brigata Alpina Taurinense e la deposizione della corona d’alloro al monumento all’Alpino e l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, nelle piazze Castello, Palazzo di Città, Carignano, San Carlo, Vittorio Veneto, Carlo Alberto e in Via Roma, esibizioni itineranti della Fanfara Montenero della Sezione Ana di Torino e di altre formazioni musicali e canore per culminare dalle 20,30 in Piazza Vittorio con il gran finale alle ore 22. Domenica 3 luglio appuntamento in Piazza San Carlo per la sfilata a partire dalle 10.30: itinerario Piazza San Carlo, Via Roma, Via Po, per concludersi in Piazza Vittorio dove si terrà il cambio della Stecca con il gruppo che ospiterà la festa sezionale 2023. La chiusura della manifestazione con l’ammainabandiera alle17 in piazza Castello con l’esibizione della Fanfara Montenero.