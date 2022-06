Scritte No Vax davanti alla sede della Cgil a Torino

"Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine", "Sindacato nazista" e "Non è vandalismo è lotta per i diritti". Sono alcune scritte fatte con la bomboletta spray di vernice rossa, firmate "V_V", sui muri della sede centrale di Torino della Cgil, in via Pedrotti. Sul raid notturno sui muri del sindacato indaga la Digos della polizia. Nei giorni scorsi ad Acqui Terme (Alessandria) erano state imbrattate le sedi di Cgil, Cisl e Uil con analoghe scritte No Vax.