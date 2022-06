Piemonte: Giornata Valore Alpino, manca numero legale

Nell'Aula del Consiglio regionale, dove oggi è in calendario il proseguimento della discussione della proposta di legge per l'istituzione della Giornata regionale del Valore Alpino, alla prima votazione sul provvedimento è mancato il numero legale. La seduta per l'approvazione del contestato provvedimento di Fdi è stata così rimandata di mezz'ora. I lavori sono in regime di contingentamento a partire dall'ultima seduta precedente all'attuale, che risale a due settimane fa, poiché in mezzo c'è stato lo stop legato ai ballottaggi delle amministrative. Il provvedimento voluto dal centrodestra è avversato dalle opposizioni, che ritengono superflua l'istituzione di un'ulteriore giornata degli alpini in una data diversa da quella già esistente a livello nazionale.