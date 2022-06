Torino: Lo Russo, grazie a rispetto minoranze nuovo stile

"Credo che a differenza del passato ci sia grande rispetto da parte di chi oggi è chiamato ad amministrare la città nei confronti delle minoranze. E credo che questo rispetto, che non significa comunanza di visioni e di idee, abbia aperto un nuovo stile di dialogo e di relazione, nel rispetto delle posizione e delle prerogative". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine di una appuntamento per il bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri del capoluogo piemontese, oggi a Palazzo Lascaris. "Non tutte le minoranze - ha sottolineato Lo Russo - si comportano nello stesso identico modo, ma ogni minoranza decide quale stile di opposizione fare, ed è legittimo che lo faccia in piena autonomia".