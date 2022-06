Piemonte: Consiglio regionale approva legge Valore Alpino

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge proposta da Fdi per l'istituzione di una Giornata regionale del Valore Alpino il 16 gennaio. Il provvedimento è stato approvato con i voti della maggioranza di centrodestra, dopo un braccio di ferro di settimane con le opposizioni, concluso con il contingentamento dei tempi. Al centro delle polemiche la data scelta per la commemorazione che, ha detto poco prima del voto finale l'ex presidente Pd della Regione, Sergio Chiamparino, "equivale a festeggiare le Forze Armate nel giorno della disfatta di Caporetto". Una mediazione raggiunta nelle settimane scorse prevedeva di cambiare la data contestata del 16 gennaio, inizio del ripiegamento dalla campagna di Russia nel 1943, con il 14 ottobre, giorno di fondazione del corpo degli Alpini nel 1872. Per un errore procedurale in una precedente seduta, la legge viene invece approvata con la data 'sbagliata' inizialmente proposta da Fdi. Il Consiglio regionale si è così diviso, con le opposizioni che si sono astenute, il che equivale a voto contrario. Il centrodestra si è schermito dicendosi disponibile a cambiare tale data con quella frutto della mediazione attraverso una modifica di legge da fare successivamente. "Con questo provvedimento - ha detto subito prima del via libera dell'Aula il primo firmatario Davide Nicco - andiamo oltre il valore celebrativo della Giornata nazionale. La giornata piemontese avrà radici nel passato, ma lo sguardo rivolto al presente. Perché - ha spiegato - si propone di organizzare iniziative per diffondere la conoscenza dei valori del Corpo degli Alpini. Mette a disposizione risorse per targhe o cippi, e per la ristrutturazione di rifugi e bivacchi con valore storico e simbolico per il Corpo. Così facendo ripaghiamo il grande debito che abbiamo nei confronti degli Alpini: l'approvazione di questa legge è non solo una scelta politica ma anche un preciso obbligo morale".