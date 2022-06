Vasco sfratta il cardinale

Dicono che… il soggiorno di Vasco Rossi a Romano Canavese abbia indotto il cittadino più celebre del paese, l’ex segretario di Stato Vaticano, il cardinal Tarcisio Bertone, a posticipare di qualche giorno il suo tradizionale periodo di riposo. La rockstar, infatti, attira folle di fans che stazionano davanti a Villa Matilda, il relais diventato celebre per aver ospitato in passato le first lady americane Michelle Obama e Laura Bush, nella speranza di poterlo incontrare e strappargli un autografo. Il cantante di Zocca fa la spola con Torino per le prove del concerto di giovedì sera allo stadio Grande Torino che concluderà la tournee italiana iniziata a Trento.