Torino: per i Murazzi si studia anche una vocazione sportiva

Sfruttare la rinascita dei Murazzi per dare a questo luogo anche una vocazione sportiva, in particolare di supporto a chi fa sport lungo il Po. E' la proposta di una mozione del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, discussa oggi in Commissione consiliare e al momento sospesa per ulteriori approfondimenti, ma che ha raccolto pareri positivi sull'impianto generale. "I Murazzi - sottolinea Firrao - sono un luogo iconico che sta rinascendo, ma il percorso non è finito e ci sono ancora alcuni spazi del Comune che devono essere assegnati e che non hanno come come destinazione d'uso la possibilità di somministrazione". L'atto chiede quindi di inserire l'ambito sportivo tra le opzioni di concessione per le arcate non ancora assegnate, per dare una "casa agli sportivi che frequentano il lungo fiume - spiega Firrao - dando una vivibilità ai Murazzi 24 ore al giorno". Sull'idea generale c'è la condivisione dell'assessore allo Sport Mimmo Carretta per il quale "si può ragionare in termini di supporto logistico, di servizi per gli sportivi", un punto di appoggio per chi fa sport in quella zona. Per l'assessore, per gli spazi che possono ancora essere assegnati "si può pensare di inserire delle indicazioni di supporto all'attività sportiva e su questo faremo fare un approfondimento dagli uffici per capirne la fattibilità".