Torino: beni comuni, circa 70 Patti di Collaborazione

Prendersi cura dello spazio pubblico come bene collettivo. È l'obiettivo del Regolamento dei beni comuni urbani della Città, la cui Consulta permanente ha presentato oggi la sua relazione annuale sullo stato dell'arte dei beni comuni di Torino, dove sono una settantina, ad esempio, i patti di collaborazione attivati. Durante l'incontro si è inoltre discusso delle potenzialità dei cittadini di attivarsi, in prima persona, per gestire e animare spazi collettivi. "Come altre città europee - sottolinea l'assessore con delega ai Beni Comuni, Jacopo Rosatelli -, Torino progetta e reinventa lo spazio pubblico come bene comune, sia per quanto riguarda la costruzione di politiche pubbliche sia per l'azione di riconquista di spazi pubblici e collettivi da parte dei cittadini". A presiedere attualmente la consulta è Antonio Vercellone, che evidenzia come il Regolamento dei beni comuni debba "sempre di più divenire il mezzo attraverso cui le comunità locali possano partecipare al cambiamento di Torino in un'ottica inclusiva, ecologica e di partecipazione dal basso.