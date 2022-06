Auto: Pichetto, compromesso passo avanti ma non soddisfa

"Il compromesso raggiunto nella notte tra i Paesi Ue sul pacchetto clima, con lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035, non può essere di piena soddisfazione per un grande paese produttore di componentistica quale e' l'Italia ma è sicuramente un passo in avanti". Lo afferma il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "Ringrazio per questo il ministro Cingolani - aggiunge Pichetto - per aver sostenuto in quel consesso la nostra posizione e quella espressa dal recente tavolo automotive. Adesso si apre una nuova sfida a fianco dell'elettrico e di tutte le nuove tecnologie ad esso connesse. Apprezzo la deadline del 2026 per la verifica dello stato di avanzamento rispetto a tecnologie e ricerche necessarie al raggiungimento della neutralità climatica, una impostazione da me sostenuta nel corso dei recenti tavoli automotive".