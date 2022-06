Vino, scoperto il segreto degli aromi

Dal frutto della passione al pompelmo e al bosso, si è scoperta l'origine degli aromi caratteristici del vino Mueller Thurgau: a determinarli sono i tioli varietali, composti volatili solforati. È quanto emerge da una ricerca curata dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all'Adige, in collaborazione con le università di Bologna, Napoli, Padova, Torino, Trento e Verona. Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Research International, ha riguardato i composti solforati varietali e il loro ruolo contributo all'aroma dei vini bianchi italiani. Il progetto "D-Wines" ha riguardato l'analisi e la degustazione di 246 campioni di vino appartenenti a 18 diversi vini monovarietali italiani rappresentativi delle regioni italiane e selezionati in raccordo con le associazioni dei produttori. Il lavoro definisce in modo dettagliato le caratteristiche aromatiche di alcune varietà. Spicca il caso del Mueller Thurgau, nel quale il carattere tiolico è ben presente nelle uve di questo vitigno come pure nei vini, grazie a vinificazioni di precisione.