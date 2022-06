Askatasuna: vittima raid, centro sociale non vuole africani

"Ho visto varie volte i miei amici di colore picchiati da quelli di Askatasuna. Il motivo non lo so. A me sembra che non vogliano vedere africani nel quartiere. Comunque non li ho mai visti cacciare un cinese o uno del Bangladesh". È la testimonianza resa oggi in tribunale a Torino da un ivoriano di 36 anni in un processo per i presunti raid violenti contro gli immigrati compiuti da attivisti del centro sociale Askatasuna, di area dell'autonomia. Gli imputati sono sei e sono chiamati a rispondere di due episodi. La tesi degli inquirenti che è le "spedizioni" fossero eseguite per allontanare i pusher e, quindi, scongiurare i controlli della polizia.

In aula è stato mostrato un video che mostra l'ivoriano avvicinato e percosso da un gruppo di persone incappucciate. Una giovane senegalese che vende bevande e panini ai "fratelli" di colore (così come li ha chiamati) ha detto che le presunte aggressioni sono compiute da "quelli della casa rossa" e ha raccontato alcuni episodi: "Una volta sono venuti con un bastone contro tre 'fratelli' seduti davanti a un bar. Qualcuno dalla strada ha gridato 'arriva Askatasuna'. Io ho preso il mio carrello e sono scappata. Non so perché lo fanno. Ma i bianchi non li picchiano. Forse non vogliono che i 'fratelli' stiano qua". L'avvocato difensore, Claudio Novaro, ha espresso delle riserve sull'attendibilità della testimonianza: mentre il verbale dell'interrogatorio reso durante le indagini "contiene frasi in italiano aulico" la donna in aula si è espressa "stentatamente nella nostra lingua". "Se vuole dire che è stato commesso un falso - ha replicato con una battuta il pm Enzo Bucarelli - allora sappia che l'ho fatto io".