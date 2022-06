SANITÀ DEL FUTURO

La sanità riparte da (azienda) zero, anche il 118 passa nella Super Asl

Definito il cronoprogramma della nuova struttura che entrerà a regime a fine anno. All'emergenza-urgenza si chiude l'era di Raviolo, al suo posto Ghiselli, ex direttore del pronto soccorso di Asti. Molte le competenze, dagli acquisti all'Ict. Stanziato un milione di euro

Domani sarà l’ultimo giorno a capo del 118 piemontese per Mario Raviolo. Da venerdì tutto il sistema dell’emergenza urgenza regionale passerà sotto la gestione della neocostituita Azienda Sanitaria Zero, guidata dal commissario nonché direttore generale dell’Asl Città di Torino Carlo Picco, il quale, in ottemperanza alle indicazioni della giunta, affiderà il coordinamento al direttore sanitario della nuova struttura Gianluca Ghiselli, specialista in medicina e chirurgia d’urgenza e già direttore del Pronto Soccorso di Asti. Questa decisione assunta in concomitanza con la scadenza del mandato di Raviolo dalla giunta – che peraltro mantiene la direzione della struttura complessa incardinata nell’ospedale di Cuneo – è la prima tappa del cronoprogramma annunciato oggi dalla Regione.

Dopo un avvio zoppicante, anche per via del Covid, l’organismo fortemente voluto da Icardi e, per molti versi, copiato da quanto fatto già da alcuni anni in Veneto, sembra dunque pronto per prendere il largo nelle tuttaltro che tranquille acque della sanità piemontese. Quasi infinito l’elenco di competenze: dalla gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti Ict, al coordinamento in materia di medicina territoriale e il supporto alla giunta regionale per l’analisi, il monitoraggio e lo studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, per continuare con altre funzioni che verranno attivate “secondo un percorso già ben definito”, come spiegano in corso Regina.

Tornando alla tabella di marcia, dopo il passaggio del 118 a partire da venerdì di Ghiselli nel ruolo di “coordinatore straordinario del dipartimento funzionale interaziendale fino al 31 dicembre 2022, eventualmente prorogabile”, entro la fine di luglio la Super Asl dovrà predisporre il piano di attività relativo all’anno corrente ed entro il 30 novembre 2022 quello per il 2023. In questi piani dovranno indicare le modalità organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento.

Da agosto dovrà essere operativo anche il monitoraggio, l’analisi e lo studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa. Parte, invece a settembre la definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite a Scr. Previsto il contestuale avvio anche del monitoraggio della spesa farmaceutica, integrativa e protesica. Un mese più tardi sarà la volta dei servizi inerenti il controllo della rete logistica distributiva e il coordinamento regionale per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità. Per la fine dell’anno Azienda Zero entrerà a pieno regime anche nella gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, dell'emergenza urgenza neonatale, del trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto, dell’elisoccorso e passerà alla Super Asl anche la gestione delle centrali nel numero unico di emergenza 112.

La giunta regionale ha disposto di trasferire all’Azienda Zero, per lo svolgimento delle proprie attività per l’anno 2022, un milione di euro. Quanto al personale, la gran parte di esso dovrebbe arrivare proprio dall’Asl Città di Torino, che ospita anche la sede della nuova struttura. Un argomento quello delle risorse professionali necessarie al funzionamento di azienda zero su cui non mancano dubbi e polemiche. Ancora ieri il Pd, con il suo capogruppo Raffaele Gallo, è intervenuto esprimendo forte contrarietà alla convenzione di Azienda Zero con l’Asl Città di Torino per l’utilizzo di personale, sottolineando che a capo di entrambe le aziende c’è la stessa persona. Ancora per poco.