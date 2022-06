Parco Salute: Anac, progetti sulla base di prezziari aggiornati

Parere favorevole dell'autorità nazionale anticorruzione (Anac) a tenere conto nei progetti in gara per il Parco della Salute di Torino dei prezziari di riferimento più aggiornati, sulla base dei quali definire le lavorazioni eseguibili e adottare le opportune soluzioni tecniche. "Una buona notizia per un'opera strategica per tutto il Piemonte, convocheremo a breve una nuova cabina di regia per condividere con le altre istituzioni, Comune, Prefettura, Università e Politecnico di Torino, i contenuti del parere trasmessoci da Anac", commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Salute Luigi Icardi. Nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare l'eccezionale recente aumento dei prezzi delle materie prime, la Regione Piemonte e l'Aou Città della Salute avevano richiesto ad Anac un parere per inserire nei documenti di gara meccanismi volti a garantire la sostenibilità economica del progetto. "Il nostro auspicio - spiega il direttore generale dell'Aou Città della Salute Giovanni La Valle - è che, anche in virtù della straordinaria valenza strategica del Parco della Salute, la gara prosegua il suo iter nelle modalità indicate dall'Autorità, per la migliore prosecuzione del progetto".