Trasporti: Torino, scattano aumenti biglietti extraurbani

Aumenti in arrivo per i mezzi pubblici extraurbani torinesi, un adeguamento dovuto all'aggiornamento automatico all'inflazione delle tariffe previste per il trasporto pubblico locale. Dal primo luglio saranno dunque in vigore nuovi importi per i biglietti e gli abbonamenti per il sistema integrato Formula a cui partecipa anche Gtt (escluso Formula U) e dei servizi ferroviari e automobilistici extraurbani espletati dal Gruppo, con un aumento medio del 5,64% delle tariffe Formula e del 5,54% di quelle fuori Formula. Anche il Biglietto Integrato Metropolitano che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana adeguerà le tariffe, il Bim A, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana, sulla metropolitana e sulle linee ferroviarie Trenitalia e Gtt entro i limiti della prima cintura, sarà in vendita a 3,50 euro anziché 2,70, mentre il Bim B, valido per 120 minuti sulla rete urbana e suburbana, sulla metro, sulle linee ferroviarie Trenitalia e Gtt e su alcune linee automobilistiche extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To entro i limiti della seconda cintura, passerà da 3,20 a 4 euro.