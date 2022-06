Siccità: Coldiretti, accelerare sul piano invasi

"Il maltempo di questi giorni con le precipitazioni intense che sono scese ha, da un lato, aumentato il conteggio dei danni che, già per la carenza idrica, era stimato di oltre 900 milioni di euro e, dall'altro, ha dato tregua per qualche giorno alla siccità, ma c'è la necessità di nuovi invasi a servizio dei cittadini e delle attività economiche, come quella agricola. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale. "In un momento in cui a causa degli effetti della guerra in Ucraina abbiamo bisogno di tutto il nostro potenziale per garantire cibo ai cittadini e ridurre la dipendenza dall'estero, vanno velocizzate le opere strutturali, senza più temporeggiare. Alla luce di questo scenario, Coldiretti ha sottolineato, a Bruxelles, la necessità di considerare una proroga della deroga anche per il 2023 intervenendo su alcune misure della futura Politica agricola comune (Pac)", hanno concluso Moncalvo e Rivarossa.