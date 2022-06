Nasce JobsLab Synergie, cantiere per riformare mondo lavoro

Nasce JobsLab Synergie, un grande cantiere per riformare il mondo del lavoro. Realizzerà studi e ricerche, farà comparazioni con modelli europei ed extra europei per il welfare, la formazione e il sistema salariale, promuoverà il dialogo e la collaborazione tra imprese, università, enti di formazione. Tra le prime iniziative, l'organizzazione a metà settembre del Forum sul Lavoro ad Alba, una due giorni con i massimi esperti del settore e oltre 100 direttori Risorse Umane nel castello di Grinzane Cavour. "In un mercato del lavoro tra i peggiori del mondo, in Italia si interviene in modo frammentario e quasi sempre sotto le spinte emergenziali: poche sono le occasioni di scambio di idee e di serio approfondimento. È invece importante attivare un confronto coraggioso. Per questo abbiamo promosso la nascita di JobsLab, una sede indipendente autorevole ed efficace per promuovere iniziative e studi nel campo delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali" spiega Giuseppe Garesio, ad di Synergie.