Sanità: prorogata assegnazione personale nelle Rsa

È stata approvata dalla giunta regionale la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni in materia di assegnazione temporanea di infermieri e Oss presso strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze. "Con questo provvedimento - spiega l'assessore alla sanità Luigi Icardi - diamo ulteriore continuità all'attività di supporto nei confronti delle Rsa, prolungando fino a fine anno la possibilità che un infermiere od operatore socio-sanitario, all'atto di assunzione presso un'Azienda sanitaria regionale già occupato in una struttura residenziale per anziani, venga contrattualizzato dall'Asr e al contempo continui a prestare servizio presso la residenza sanitaria assistenziale". "È importante - osserva l'assessore - venire incontro alle necessità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ed in particolare quelle residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, che costituiscono nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali".