Calcio: il Torino a Belotti, "grazie per quello che ci hai dato"

"Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano". Poco dopo la pubblicazione del video con alcuni gol, il Torino ha rivolto un messaggio di addio al bomber Belotti che da oggi è libero di firmare per un'altra squadra. "Abbiamo vissuto insieme sette stagioni, che nel calcio moderno rappresentano un legame molto forte - si legge sul sito ufficiale del club granata - condividendo sempre con la stessa passione gioie e sofferenze, emozioni e delusioni. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Toro e ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera". Per Belotti, adesso, si aprono le porte di una nuova avventura: il Monaco è una tentazione forte, ma ci sono anche opzioni italiane e resta in piedi la pista Toronto. Sul suo profilo Instagram, per il momento, il Gallo non ha pubblicato nulla e il futuro resta un grosso punto interrogativo.