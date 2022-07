Sanità: sindacati, stabilizzare personale amministrativo

Cgil, Cisl e Uil piemontesi incontreranno il 4 luglio i parlamentari per discutere sulla stabilizzazione del personale amministrativo. "Il 6 giugno - ricordano i sindacati regionali - abbiamo firmato l'intesa con la Regione Piemonte per la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario nel comparto Sanità "grazie all'azione congiunta tra le confederazioni e le categorie che in questi mesi hanno lavorato sinergicamente per dare una risposta concreta a sostegno del personale del Servizio Sanitario Regionale. Resta aperto il problema del personale amministrativo, che può essere risolto solo con un intervento emendativo nella prossima legge di bilancio". I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Piemonte Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris, Gianni Cortese e i segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Guido Catoggio, Sergio Melis, Roberto Scassa hanno chiesto un incontro con i parlamentari piemontesi "per chiedere di rafforzare l'accordo raggiunto in Piemonte e consentire anche al personale amministrativo di essere stabilizzato".