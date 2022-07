COMMERCIO & DEGRADO

Malamovida, giro di vite a Torino

Il Comune inasprisce le sanzioni per i locali che violano le regole. Dopo il cartellino giallo al primo ammonimento scattano le pene: 30 giorni di chiusura e sospensione della licenza. L'assessore Chiavarino: "Azione deterrente a tutela di chi lavora correttamente"

A Torino è scattato il pugno duro contro la malamovida. È entrata in vigore a mezzanotte infatti la delibera che disciplina le sanzioni accessorie alle violazioni in materia di commercio inasprendole per andare a colpire in particolare chi viola ripetutamente le regole. Il documento, approvato dalla Giunta comunale a metà giugno, è stato illustrato oggi in Commissione consiliare dall’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, che ha ribadito come si tratti di “uno strumento che vuole avere un’azione deterrente, anche a tutela della maggior parte degli esercenti che lavorano correttamente”.

La delibera introduce innanzi tutto l’ammonimento, una sorta di cartellino giallo per chi viola il regolamento. Successivamente, a meno che non si tratti di casi particolarmente gravi per i quali le sanzioni scattano subito, vengono poi applicate nuove sanzioni accessorie che, per le zone della movida, sono 30 giorni di chiusura e sospensione della licenza, invece dei 3 previsti al momento, che diventano 45 alla seconda violazione commessa nel biennio, fino alla revoca della licenza oltre le 4 violazioni nel triennio. Nelle zone non coinvolte dalla movida i tempi sono 15 giorni alla prima violazione, 30 alla seconda nel biennio e la revoca oltre le 4 bel triennio.

In commissione è poi stato tracciato un bilancio delle multe comminate negli ultimi cinque anni per violazione dell’articolo 44 ter del Regolamento comunale, che riguarda le prescrizioni restrittive di orario e modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcolici. In cinque anni sono stati fatti 257 verbali, dei quali sono 43 quelli che sono stati pagati. Per 127 è già scattata l’ingiunzione.