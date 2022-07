CAMPANILE SERA

Novi Ligure verso il commissariamento

Nove consiglieri rassegnano le dimissioni certificando una crisi che durava da tempo. Potevano pensarci prima ed evitavano alla città un anno di "ordinaria amministrazione". Dopo tre anni finisce l'era Cabella. L'ex sindaco Muliere: "Non perderemo i finanziamenti"

Novi Ligure (Alessandria) va verso il commissariamento. A meno di un mese dalle elezioni amministrative, c'è già un Comune che sta per saltare: sarebbe bastato anticipare la rottura di qualche mese per evitare un anno di commissario con tutto ciò che ne consegue. La faglia s'è aperta dopo che i nove consiglieri di opposizione hanno presentato dimissioni contestuali dalla carica. La decisione arriva dopo l’interruzione dell’ultima seduta, “con l’improprio impedimento di replica e discussione da parte del sindaco e del presidente, ritenuta impropria dal punto di vista normativo e gravissima dal punto di vista della corretta dialettica democratica”, spiegano Rocchino Muliere, Simone Paolo Tedeschi, Luca Patelli, Alfredo Lolaico, Stefano Moro, Lucia Zippo, Mario Bertoli, Cristina Sabbadin, Francesco Bonnini. Contestato il ritiro da parte del primo cittadino, Gian Paolo Cabella (Lega), delle delibere sul bilancio, all’ordine del giorno della seduta. I consiglieri dimissionari sottolineano inoltre come sia stata “constatata l’impossibilità dell’attuale amministrazione, in cui la giunta è ormai priva di una maggioranza consigliare, di prendere decisioni essenziali per la vita cittadina”.

Dei 9 consiglieri comunali che hanno presentato le dimissioni, sei sono in minoranza dall’inizio della consigliatura (Muliere, Tedeschi, Patelli, Lolaico e Moro appartengono a Democratici x Novi e Zippo al Movimento 5 Stelle). Altri tre invece erano stati eletti nella Lega alle elezioni del 2019, un anno fa diedero vita a Solo Novi che, ad aprile di quest’anno è definitivamente passato all’opposizione. “La sala consiglio è l’aula giusta per la mediazione, nel pubblico occorre confrontarsi e parlarsi – spiega Bertoli –. In 27 anni non è mai successo che un sindaco scappasse. Rassegnare le dimissioni, a questo punto, era inevitabile".

Dopo la perdita di Alessandria e la sconfitta ad Acqui Terme, la caduta di Novi Ligure costituisce un altro duro colpo per il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari, che proprio nell'Alessandrino ha (o forse, aveva) il suo feudo elettorale. Cabella, oltre a essere della Lega, infatti, era un fedelissimo di Molinari, di cui è stato capo di gabinetto quando era assessore in Regione.

Dal punto di vista procedurale, il segretario comunale comunicherà al prefetto, che sceglierà se nominare un commissario ad interim o il commissario definitivo dal Ministero per lo scioglimento di Consiglio e amministrazione. La giunta resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione. “Tranquillizziamo i novesi sul fatto che non saranno persi i finanziamenti ottenuti e la città continuerà a essere amministrata. In tanti anni – precisa Muliere, sindaco dal 2014 al 2019, allora sconfitto a fine mandato da Cabella al ballottaggio – non avevo mai visto una cosa simile. È il fallimento politico del centrodestra”. Con le sue dimissioni, Muliere perde anche la vicepresidenza dell'Anci piemontese.