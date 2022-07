Siccità: Asti,niente rischi per disponibilità acqua potabile

L'emergenza siccità non sta determinando ad Asti criticità significative e la disponibilità dell'acqua è tenuta costantemente sotto controllo dai tecnici di Asp. La risorsa idrica, presso i pozzi di Cantarana, viene prelevata da falde profonde che non sono state ancora particolarmente influenzate. Non ci sono al momento anomalie nei 750 km di lunghezza della rete idrica che porta l'acqua nelle case degli astigiani, rete ritenuta da Arera tra quelle più efficienti in Italia. Garantito anche il servizio di interconnessione con la rete dell'acquedotto del Monferrato, che preleva da pozzi profondi.