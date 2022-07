Obbligo Pos, allarme rinnovo abbonamenti bus Gtt

Sono sempre di più i tabaccai che rifiutano la possibilità di rinnovare i mensili Gtt con pagamento elettronico nonostante l'obbligo da oggi in vigore. Il risultato è un disservizio per i cittadini e per i turisti. Lo spiega Silvio Magliano, presidente del Gruppo Consiliare Moderati, nel Consiglio Regionale del Piemonte che chiede alla Giunta Cirio "di interloquire con il Governo a questo proposito." "A fronte di commissioni che, oggettivamente, sono tanto rilevanti da cancellare, in qualche caso, il margine di guadagno per l'esercente, chiediamo che sia Gtt a farsi carico di parte almeno della commissione, in modo da garantire nei fatti questa opzione di pagamento presso gli esercizi su strada. Non si può concepire che - in una regione e in un capoluogo che, come il Piemonte e Torino, stanno consolidando la propria vocazione turistica - sia difficile acquistare con moneta elettronica il titolo di viaggio per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale", afferma Magliano.