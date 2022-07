Bullismo: Ires, in Piemonte stato psicologico giovani peggiora

Gli ultimi dati dell'Ires segnalano che in Piemonte il deterioramento delle condizioni di benessere psicologico è particolarmente accentuato. A livello italiano ed europeo, 1 adolescente su 4 ha sintomi clinici di depressione e 1 su 5 ha sintomi di ansia persistenti. I dati sono emersi oggi nel corso del convegno 'Bullismo e cyberbullismo: impatto su salute, socialità e legalità, svoltosi in Consiglio regionale su iniziativa della Commissione Sanità e degli Stati generali per la prevenzione e il benessere. Obiettivo, approfondire tutti gli aspetti del fenomeno, da quelli intimidatori con dannosi effetti psicologici a quelli di tutela legislativa e non solo. Alla base delle singole azioni ci sarebbero rabbia e forme di insicurezza dei ragazzi. L'indagine dell'Università di Torino 'Secondo il mio punto di vista' evidenzia la percezione del bullismo dopo il lockdown dal punto di vista degli studenti vittime, degli studenti testimoni e degli insegnanti: tutti concordano sul fatto che i principali atti di bullismo si manifestino con prese in giro per il 24,3% studenti vittime, 31,1% studenti testimoni e 40,5% degli insegnanti; con minacce fisiche per 7,0%-15,4%-17,2% e aggressioni fisiche per il 6,2%- 15,6%-23%. Durante il periodo di lockdown si evidenzia un rallentamento delle azioni di bullismo con una tendenza di crescita ala ripresa della scuola in presenza.