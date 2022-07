Alpini: Torino festeggia la sezione Ana più antica d'Italia

L'alzabandiera in piazza Castello ha dato il via stamani a Torino ai festeggiamenti per i primi cento anni di vita della sezione cittadina dell'Ana - Associazione nazionale Alpini, la più antica d'Italia dopo quella nazionale. Il sodalizio è nato nel 1920 ma le celebrazioni erano state rinviate a causa dell'emergenza sanitaria. In piazza Castello per l'alzabandiera si sono visti, con i rappresentanti delle istituzioni, i gonfaloni dei Comuni del Torinese e i gagliardetti dei 106 gruppi alpini che compongono l'associazione, e si sono levate le note della fanfara della Brigata Taurinense. "La nostra Ana - spiega il presidente, Guido Vercellino - è nata in via Lagrange, dove c'era la nostra prima sede e dove abbiamo messo una stele di ricordo. Finalmente riusciamo dopo due anni di pandemia a festeggiare. Durante l'emergenza il nostro impegno, che si è tradotto in circa 5mila ore di lavoro nel 2020 e 2021 negli hub vaccinali, ha dimostrato che gli alpini valgono qualcosa". "Noi - aggiunge - siamo per la popolazione, per l'Italia, al servizio di tutti. Cerchiamo di fare il nostro meglio e di essere capaci. Questo avvicinamento dopo la pandemia fa si che ci sia la piazza piena". Vercellino anche sottolineato che la "Penna nera è un simbolo dell'Italia, forse perché siamo in tanti, più di 350mila". "A Torino sono 11mila soci dislocati in 146 comuni della cintura", conclude. Dopo l'alzabandiera ha avuto luogo la funzione religiosa. Le iniziative si susseguiranno per l'intero fine settimana.