Regione: riaperto bando recupero edifici e paesaggi storici

Resterà aperta fino al 30 settembre in Piemonte la candidatura per ottenere i fondi del Pnrr destinati al recupero degli edifici e dei paesaggi rurali storici. Lo ha deciso la Regione. "Abbiamo già usufruito - spiega una nota - del 65% delle risorse del Pnrr ma l'obiettivo è di poter assegnare al territorio il 100%". Dei progetti esaminati fino a oggi ne sono stati giudicati ammissibili 212 per un valore di 25,6 milioni di euro. Dal 5 luglio 2022, data di riapertura dell'avviso a sportello rivolto a soggetti privati profit e no profit, si potranno presentare altre proposte. Sono ancora disponibili 13,8 milioni. Gli interventi saranno esaminati nel rispetto dell'ordine temporale di arrivo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.