Sanità: Geuna, bene Anac su progetto Parco Salute a Torino

"Il parere espresso da Anac riguardo al progetto di Parco della Salute è un importante passo avanti nella definizione di una delle opere più importanti per Torino, con ricadute dirette sulla politica di investimenti che il nostro Ateneo sta portando avanti per dotare l’Università di Torino di spazi sempre più adeguati alla ricerca e alla didattica del nuovo millennio". È quanto dichiara il rettore, Stefano Geuna. "Come Università - afferma - abbiamo seguito molto da vicino la vicenda, interloquendo con le Istituzioni coinvolte in modo costante. Per questa ragione accogliamo molto favorevolmente le indicazioni che arrivano da Roma e che permetteranno di proseguire nel percorso intrapreso per avere il nuovo ospedale e conseguentemente il nostro nuovo campus della scuola di medicina". "A questo riguardo - annuncia Geuna - abbiamo attivato un tavolo interno all'Ateneo per procedere celermente alla ridefinizione quantitativa e qualitativa dei fabbisogni che scaturiscono da un aumento significativo del numero di studenti, dottorandi, specializzandi, docenti e ricercatori che andranno a studiare e lavorare al Parco della Salute, Ricerca e Innovazione. A questo si aggiunge l'idea di definire con il Politecnico il trasferimento nella nostra area degli studenti di ingegneria biomedica". "Il percorso avviato dal tavolo - conclude il rettore - porterà entro l'anno ad avviare l'iter per un concorso di progettazione che terrà conto sia delle aree già destinate all’Università che l'area delle ex arcate Moi, in modo da poter avere nella prossima primavera un ventaglio significativo di ipotesi da discutere con gli altri soggetti istituzionali e procedere, finalmente, alla costruzione del nuovo campus di medicina".