Sanità: Pd, nel Vco da giunta Cirio capolavoro al contrario

"Tre anni per spaccare una comunità, bloccare un progetto già finanziato per fare una proposta bocciata dalla quasi totalità dei sindaci del territorio appartenenti a tutti gli schieramenti politici. Un vero capolavoro politico al contrario. Un capolavoro che può succedere quando si antepongono le promesse elettorali alla serietà dell'azione di governo". E' quanto dichiarano, in merito alla gestione della sanità nel Vco, due esponenti del Pd in consiglio regionale, il capogruppo Raffaele Gallo e il vicepresidente di commissione Domenico Rossi. "Al di là delle polemiche - aggiungono - ci chiediamo se tutto questo sarà sufficiente per Cirio e la Lega. Quale prezzo deve ancora pagare il territorio del Vco? A seguito dell'esito della coraggiosa assemblea dei Sindaci di ieri ci auguriamo che il Presidente, l'Assessore e la maggioranza tutta capiscano che è finito il tempo della propaganda e della campagna elettorale. Ora è il tempo dell'ascolto e della serietà. Si può sbagliare, ma l'importante è accorgersene e rimediare. Perseverare, invece, sarebbe imperdonabile. Il progetto dell'ospedale unico è già pronto. Bisogna solo decidere di procedere in quella direzione". "L'alternativa - concludono Rossi e Gallo - è condannare il Vco a una sanità fragile e inadeguata a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini".