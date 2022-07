Estate: Distretto laghi Piemonte punta su outdoor e green

L'obiettivo della stagione è chiaro: consolidare la ripresa dei flussi turistici che nel 2021 ha fatto registrare oltre 2 milioni e 800 mila presenze, riportando il Distretto dei laghi al secondo posto dopo l'area di Torino tra le mete turistiche del Piemonte. E i primi segnali del mese di giugno sembrano dar credito alle speranze. Quest'anno, come spiega Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto, il territorio punta soprattutto sulla dimensione "outdoor" (con una spruzzata di avventura) e "green", sulla quale ha centrato la nuova campagna di comunicazione, mettendo a fuoco l'offerta di un territorio che mette insieme le vallate dell'Ossola e l'ampio territorio dei Laghi Maggiore, di Mergozzo e d'Orta. "Il comprensorio ossolano - dicono al Distretto - con la spettacolare scenografia del Monte Rosa e delle sue destinazioni montane, offre un ampio ventaglio di opportunità per vacanze ed escursioni, in versione sia slow che active, in grado di soddisfare gli appassionati della montagna, dai più sportivi alle famiglie. Proposte per gli amanti della bicicletta in tutte le sue versioni, trekking e arrampicate, con escursioni in alta quota di varie difficoltà".