Turismo: Piemonte, settimo in Italia per prenotazioni vacanze

Il Piemonte è attualmente in settima posizione tra le regioni italiane per le prenotazioni delle vacanze estive. E' quanto emerge dal sondaggio promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, che opera in VisitPiemonte DMO attraverso una collaborazione con METIS Ricerche Srl sulla propensione all'acquisto di un viaggio in Piemonte da parte degli italiani. Stabile l'intenzione di scegliere il Piemonte come meta estiva, si tratta complessivamente del 28% di coloro che andranno in vacanza. Torino si conferma la principale destinazione del territorio regionale come lo scorso anno anche se con una percentuale minore: 25% dei casi (nel 2021 dal 39%). Cresce rispetto al 2021 la voglia di soggiornare nelle Langhe Monferrato Roero: per l'estate è stata indicata dal 18% degli intervistati che andranno in vacanza, mentre nel 2021 la percentuale era pari all'11%. Chi sceglierà il Piemonte farà prevalentemente attività all'aria aperta (58%), come del resto era già stato indicato per la scorsa estate (67%). Pressoché stabile la quota di coloro che faranno trekking (18% contro il 16% del 2021) e si dedicheranno all'escursionismo (17% ora, 19% nel 2021). Rispetto alla scorsa estate, solo il 4% dichiara che farà attività sul lago (32% nel 2021), ma cresce la voglia di visite culturali del territorio (40% contro il 35% del 2021). Il soggiorno sarà soprattutto in albergo e bed and breakfast. Dal monitoraggio mensile delle offerte sui canali OTA, Online Travel Agency, effettuato dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, si conferma la crescita delle prenotazioni nella regione subalpina. In particolare, il tasso di vendita/prenotazione on-line dell'offerta ricettiva del Piemonte sale al 27% per il mese di luglio e al 19% per il mese di agosto (lo scorso mese erano pari al 14,1% e 11,7% rispettivamente).