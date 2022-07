Saldi: avvio al rallentatore a Torino, -5% primo giorno

Avvio al rallentatore per i saldi a Torino, dove il primo giorno fa registrare un calo dello scontrino medio che si attesta sui 120-150 euro, e del volume delle vendite che è sceso del 5%. La periferia soffre più delle zone centrali, ma i commercianti sperano di recuperare nelle prossime settimane. Lo comunica Confesercenti, secondo cui solo una minoranza dei negozianti conta di raggiungere almeno il livello delle vendite del 2021. "Il grande caldo - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - non invoglia allo shopping e induce a lasciare le città per il weekend. Le incertezze economiche scoraggiano i consumatori, portando molti a fare acquisti più oculati e limitare gli acquisti d'impulso, un tempo tipici dei saldi". Però "una parte significativa della clientela - osserva Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione di commercianti di abbigliamento - deve ancora iniziare le ferie e pare che gli italiani quest'anno siano disposti a spendere soprattutto per viaggiare: auspichiamo che ciò li induca a rinnovare il guardaroba". Anche perché il settore, sottolinea, "ha vissuto un avvio di anno deludente, con il 57% delle attività che nei primi sei mesi del 2022 ha segnalato una diminuzione delle vendite".