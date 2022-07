SACRO & PROFANO

Nuovi assetti della Curia torinese, Repole delude i pellegriniani

Perplessità nel clero diocesano per le prime nomine dell'arcivescovo, soprattutto tra i progressisti. L'apprendistato dei novelli preti nelle roccaforti boariniane. Nuove norme sulla liturgia. Le reticenze di Chialà su Bose. Il silenzio su don Vaudagnotti

Il nuovo assetto della Curia di Torino sta suscitando vari commenti. I più delusi – e anche i più perplessi – sono i tardi epigoni del clero pellegriniano i quali, dopo anni di egemonia, hanno visto ridimensionato drasticamente la loro presenza nei posti di comando. La nomina che ha destato stupore trasversale nel presbiterio è quella del “vicario unico” per la pastorale don Mario Aversano, essa è apparsa per alcuni versi inspiegabile in quanto non soltanto privo di titoli accademici – ma questo non rappresenta certo un problema – quanto di un reale rapporto con i preti e la loro pastorale feriale. Probabilmente è stato usato il manuale Cencelli o l’essere sodale di qualche influente accademico. Don Aversano, attualmente parroco di Regina Mundi a Nichelino – incarico che dovrà lasciare per dedicarsi a tempo pieno alla funzione di vicario episcopale per la pastorale – è un simpatico sacerdote che nasconde sotto le sembianze del suo permanente e gioviale sorriso un ferreo ideologismo modernista. Al suo posto come parroco dovrebbe subentrare don Alberto Vergnano, classe 1981, ordinato nel 2016, vicario parrocchiale alla parrocchia del Natale del Signore, giovanilista e grande amico di Aversano. Quod erat in votis.

I novelli sacerdoti sono stati inviati, come vicari parrocchiali, in alcuni dei bastioni dei più fedeli adepti del nuovo corso diocesano. Uno, dicono il più bravo, non poteva non finire nella roccaforte di Grugliasco a fare apprendistato – magari come terapia d’urto disintossicante – da don Paolo Resegotti; un altro a Beinasco, dove è parroco don Gian Luigi Coello, classe 1970, ordinato nel 1996, della cordata dei mitici fratelli Garrone, parroci nell’enclaveboariniana di Bra; un terzo alla Divina Provvidenza dove da anni è parroco don Sergio Baravalle, classe 1952, ordinato nel 1978, ex rettore del Seminario – fino alla visita apostolica del 2008 – dove si era fatta fama di rigido accentratore, sempre preoccupato di dare attuazione a ogni “sospiro episcopale”.

L’arcivescovo Roberto Repole ha ricevuto dalle mani del Santo Padre nella basilica di San Pietro il pallium di metropolita e nell’intervista rilasciata poco dopo a Vatican News ha parlato della Sacra Sindone, di cui è diventato Custode pontificio, come di un «simbolo». Lo slittamento appare evidente. I suoi predecessori avevano dato del Sacro Lino le seguenti definizioni: «icona» (Ballestrero), «insigne reliquia» (Saldarini), «immagine reale della sofferenza umana» (Poletto), «grande segno di speranza» (Nosiglia). Adesso siamo al simbolo.

Sul supplemento del Corriere della Sera di domenica scorsa è stata pubblicata la prima intervista, da quando è stato eletto, del nuovo priore di Bose, il biblista Sabino Chialà. Per quanto l’intervistatore abbia insistito – nelle forme più svariate e quasi a ogni domanda – per conoscere le cause reali della crisi che ha portato la Santa Sede ad allontanare Enzo Bianchi dalla sua creatura, fratel Sabino ha glissato sempre elegantemente. Ecco un saggio della sua prosa la quale, più che rispondere alla parresia dei Padri, sembra ispirarsi all’untuosità dei prelati della Controriforma in versione progressista: «Abbiamo da vivere più che da raccontare (…) una rilettura rischia di non essere compresa, di riaprire ferite e lotte che hanno fatto tanto male a noi e a chi ha creduto in noi (…) anche noi abbiamo capito poco. Forse avevamo qualche elemento in più che però non potevamo rendere noto. La comunità ha sofferto (…) rimaniamo anche noi in parte inconsapevoli, non perché non sappiamo, ma perché l’interpretazione non è mai facile (…) non chiedetemi una rilettura perché non farebbe del bene in questo momento». Insomma, il nuovo priore pur affermando che: «C’è sempre bisogno di un’opera di verità e la capacità dire le cose con il loro nome», si rivela alla fine del tutto reticente su cosa sia veramente successo a Bose e così, per adesso, sia dal Vaticano, sia dai protagonisti non sapremo nulla su quell’evento che ne ha incrinato il mito. Salvo – eventualità del tutto probabile – non spunti qualche gola profonda.

Molto più interessante del pur simpatico libretto di monsignor Giuseppe Anfossi sul seminario regionale delle vocazioni adulte, è una delle risposte contenuta in una intervista che l’ex vescovo di Aosta ha dato al settimanale diocesano. Dove, alla domanda sulle cause del venir meno dell’esperienza nel 1984, così risponde: «Sono venute meno le vocazioni. Non si son presentati più in numero significativo degli adulti che chiedevano la formazione presbiterale. Forse ha giocato anche l’impostazione formativa che abbiamo dato al Seminario: era troppo di sinistra e quindi non condivisa da alcuni significativi preti di Torino e del Piemonte. Forse diffidarono di noi anche alcuni vescovi. E forse anche dipeso dalla fine dell’associazionismo cattolico a causa del Concilio, e in particolare dalla crisi dell’Azione Cattolica. Soprattutto è stato determinante il fatto che, a causa del Concilio, praticamente tutti i seminari del Piemonte hanno cominciato ad accogliere solo vocazioni giovanili e adulte». Cogliamo ultimamente in monsignor Anfossi, ormai prossimo ai novant’anni ma sempre lucido, timidissimi accenni critici che rendono meno agiografico e celebrativo un passato su cui non mancarono le ombre.

È stata pubblicata la densa lettera apostolica Desiderium desideravi di papa Francesco dedicata alla formazione liturgica. Su di essa nei prossimi giorni i liturgofrenici diocesani, che l’anno già accolta con «lo stupore di un dono», eleveranno ammirevoli peana dei quali pare già di sentire i toni estatici. Sarà interessante commentarli. La lettera contiene numerosi paragrafi condivisibili ma ha l’evidente obiettivo di mettere una pietra tombale sul Rito antico, segno che in questi anni esso è dilagato soprattutto fra i giovani. Ora è vero che la riforma liturgica fu voluta dal Vaticano II e che pertanto non possa essere rifiutata e preferita a quella che erroneamente viene definita da ambienti tradizionalisti come «la Messa di sempre», ma non vi è dubbio che la riforma sia andata molto oltre – se non contro – la mens dei Padri, tanto che, per dirne una, Sacrosanctum Concilium ebbe persino il voto favorevole di monsignor Marcel Lefevre. E alle proteste di quanti la ritenevano arretrata rispetto alle aspettative, il grande regista della riforma, monsignor Annibale Bugnini, poi allontanato da Paolo VI, rispose che ci avrebbe pensato lui con il risultato che sappiamo, tanto che il papa si accorse dell’abolizione del lunedì di Pentecoste il mattino in cui si recò a celebrare la Messa. Se si volessero allora spegnere le polemiche e ricostruire la comunione ecclesiale sulla liturgia, bisognerebbe almeno ascoltare con rispetto le posizioni contrarie non squalificarle come anticonciliari. Discorso lungo e complesso.

Per i non addetti, è bene si sappia quanto stabilisce la costituzione conciliare sulla liturgia in alcuni suoi punti: «L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini. (…) si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni, in alcune preghiere e canti (…). Si abbia cura che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell’Ordinario della S. Messa che spettano ad essi; La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana: perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale». Questo dice il Concilio. Giudichi il lettore se e come la riforma sia stata fedele al suo dettato o se ciò che il Concilio indicava come una possibilità – la lingua volgare – sia diventata un obbligo e quello che normava come prescrittivo – la lingua latina – una proibizione. Per non parlare del gregoriano… Per questo, le pie e giudiziose esortazioni di papa Francesco – da accogliere con favore – non avranno effetto, troppi anni di abusi e di creatività, tollerata se non promossa, hanno propiziato con il loro nulla il ritorno ad un tradizionalismo per cui nella liturgia non vi può essere nessun progresso. In un suo recente saggio, il liturgista di Bose di obbedienza bianchiana, Goffredo Boselli, invita ancora «a ricercare forme inedite del linguaggio liturgico, espressioni nuove per dire la fede oggi, adatte alla cultura, alla sensibilità, al linguaggio e al modo di esprimersi dell’uomo e della donna contemporanei». Vien da sorridere perché, ahimè, noi siamo fra quelli che hanno partecipato, nei nostri verdi anni, non solo alle Messe beat con tanto di chitarre elettriche, batterie etc., ma alle letture da testi profani, alle omelie fatte dai laici sotto forma di comizio, ai canoni inventati, alle preghiere dei fedeli come sedute di autocoscienza. Erano le risposte di allora agli inviti dei Boselli del tempo che esprimevano, più o meno, gli stessi concetti.

È passato sotto silenzio, anche da parte dei suoi ormai sempre più radi e anziani fedeli, il quarantesimo anniversario della morte, avvenuta a 93 anni il 29 giugno del 1982, di monsignor Attilio Vaudagnotti. Maestro di teologia e di patrologia per generazioni di preti, fondò e diresse per mezzo secolo L’Amanuense della SS. Trinità dalle cui pagine espresse, con il garbo e la signorilità che gli erano propri, critiche alla riforma liturgica e alla sua disinvolta e spesso arbitraria attuazione. Munito di autorizzazione ad personam, continuò a celebrare l’antico rito della Messa nella chiesa della SS. Trinità di cui era rettore, diventando, suo malgrado, il simbolo dell’attaccamento a quella forma rituale inopinatamente proibita e raccogliendo intorno a sé un discreto numero di fedeli anche giovani. Da allora, monsignor Vaudagnotti divenne oggetto, da parte di una certa opinione ecclesiastica, di «un’anticipata damnatio memoriae»che dura tutt’ora, tanto che l’espresso suo desiderio di avere celebrati i funerali secondo l’antico rituale, non fu accolto dalla Curia del tempo in cui regnavano soggetti privi, non solo di carità, ma del senso genuino della Tradizione della Chiesa e che concepivano la riforma liturgica come una rivoluzione irreversibile. Oggi, avverrebbe lo stesso ma non sarebbe più lo stesso, perché il fiume ha rotto gli argini, i frutti amari della rivoluzione liturgica sono sotto gli occhi di tutti e la consapevolezza e le ragioni di Summorum Pontificum hanno convinto molti che, come disse Benedetto XVI, nella liturgia ci può essere crescita e progresso ma nessuna rottura e «ciò che per le generazioni era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere del tutto proibito o giudicato dannoso».