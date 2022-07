Tempo: osservatorio Oropa, giugno caldo ma non eccezionale

Un giugno "caldo ma non eccezionale" con "piogge nella media del mese". Così, anche attraverso un'analisi storica diffusa sui social, l'Osservatorio di Oropa (Biella) legge l'andamento delle temperature e delle precipitazioni. "Questo mese di giugno è stato caldo, ma non eccezionale. Il giugno 2003 e il giugno 2019 sono stati molto più caldi". Quanto alle piogge, "siamo nella media del mese, oltre 200 mm. per la prima volta quest'anno dopo la lunga siccità, anche in questo caso aveva piovuto molto meno nel 2003". Il messaggio è corredato da una serie di tabelle.