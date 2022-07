Tav: Casolati (Lega), ancora atti violenti illogici

"Assistiamo ancora ad atti violenti illogici dei No Tav. In particolare, stavolta, una cinquantina di attivisti contrari al progetto della Torino-Lione ha costretto le imprese incaricate da Telt a sospendere la realizzazione dei pozzetti piezometrici avviata in Valle di Susa. Telt è stato, infatti, costretto a smontare la trivella di San Giuliano. E' intollerabile e ingiustificato usare la violenza e continue azioni di disturbo come mezzi prevaricatori. Occorre ripristinare la legalità e procedere con i cantieri: la Tav serve sia al Piemonte che all'Italia". Lo afferma in una nota la senatrice piemontese della Lega, Marzia Casolati.