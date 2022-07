Sanità: Prc, su autosufficienza Regione nega diritti

In questi giorni gli organi di stampa hanno diffuso la notizia relativa all'intenzione, da parte della Regione, In merito a tali indiscrezioni il segretario regionale del Prc-Se Alberto Deambrogio ha dichiarato: "L'assessore Marrone non si smentisce e ancora una volta dimostra l'incapacità della Regione nel far fronte alla domanda di diritti certi ed esigibili. Egli propone un voucher da finanziare con risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo. La prima domanda è: siamo sicuri che questa operazione abbia tutti i crismi della legittimità?". E' quanto dichiara Alberto Deambrogio, segretario regionale Prc-Se, in merito all'annuncio, da parte della Regione, di attivare un voucher per l'assistenza a favore dei malati cronici e non autosufficienti. "Al di là delle questioni della correttezza normativa - dice - occorre dire che la Regione si ostina da lungo tempo a negare la cosiddetta quota sanitaria a migliaia di anziani cronici e non autosufficienti, che dovrebbero essere ricoverati in Rsa. Tale quota dovrebbe essere anzi innalzata, ma è del tutto evidente che le difficoltà persistono persino ai livelli attuali. I fondi sociali hanno poi il problema di non avere una determinazione certa, se poi colleghiamo a questo il fatto che il voucher sarebbe erogato in base all'Isee familiare ci rendiamo conto dei limiti dell'operazione. Quanti pazienti rimarrebbero fuori da questa misura? Probabilmente molti". "Marrone e la sua giunta - conclude Deambrogio - dovrebbero ricordarsi che la quota sanitaria è un diritto sancito per legge e che non si può surrogare con un voucher, per di più distribuito a una quota insufficiente di pazienti".