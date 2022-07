Maltempo: vigili del fuoco intervengono nel Torinese

Interventi nella notte dei vigili del fuoco nel Torinese, a causa del maltempo. In particolare la richiesta di soccorso è arrivata da Rivarolo Canavese, dove in via Gozzano 23 c'è stato il distacco del tetto di lamiera di una palazzina di tre piani per una superficie di 200 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Rami e alberi sono caduti invece su un'auto in sosta e sul tetto di una casa in corso Vittorio Emanuele 37 ad Oglianico. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.