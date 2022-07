Lupi: progetto Ue in Val di Susa, per migliorare convivenza

"L'area dell'Alta Valle di Susa è una zona in cui la mortalità dei lupi è così elevata che può essere considerata una sorta di "trappola ecologica", dovuta proprio alla problematica delle strade non protette, in quanto sia i lupi sia le potenziali prede finiscono sovente investite dalle automobili". E' la riflessione da cui è partito il tavolo di lavoro per il progetto europeo Life WolfAlps Eu, finanziato nell'ambito del programma Life Natura e Biodiversità, che mette in campo un partenariato internazionale di venti diversi enti e il supporto di sei co-finanziatori, tra i quali la Fondazione Capellino, primo finanziatore dopo l'Unione europa con un budget di 600.000 euro. Grazie ad un'azione specifica (azione C6), il progetto Life WaEu si concentra in Alta Val di Susa, spiega la Città metropolitana di Torino, dove il tasso di mortalità per incidente, dei lupi e delle sue specie preda, è molto alto. Dalla primavera 2021 ad oggi, viene spiegato, sono stati effettuati molti sopralluoghi per inquadrare meglio la problematica e indirizzare l'azione concreta verso soluzioni a lungo termine. Parallelamente, dando seguito all'azione D3, di monitoraggio dell'azione C6, sono state disposte alcune fototrappole nei punti in cui si interverrà al fine di comprendere, anche a posteriori, se e quanto gli interventi in progetto saranno effettivamente migliorativi. I luoghi, nello specifico, sono a Chiomonte, Exilles, Oulx e Savoulx.